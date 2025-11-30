Butini verso gli Europei | Ceccon farà solo 2 gare Bottazzo ha rinunciato Un nuovo Paltrinieri non lo vedo
Nuovo appuntamento con la classica rubrica di OA Sport TV dedicata al nuoto, Swim Zone. Ci si avvicina all’appuntamento più importante di questo finale di stagione, gli Europei in vasca corta di Lublino e l’Italia è pronta a recitare un ruolo da protagonista, guidata ovviamente dal direttore tecnico Cesare Butini. Le parole del romano: “Purtroppo è un momento un po’ particolare anche dal punto di visto climatico, ci sono molti malanni. L’influenza ha colpito Lisa Angiolini che mi ha chiamato, affetta da una forma influenzale, e abbiamo deciso che non era il caso che partisse. Si assottiglia ancora di più la squadra femminile, restano solamente in dieci. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DELIRIO SALIS Leggere certe dichiarazioni lascia davvero senza parole. Paragonare chi favorisce l’ingresso irregolare di migranti a chi salvava gli ebrei dai lager è un’accostamento fuori luogo e profondamente irrispettoso verso la storia e verso chi quella - facebook.com Vai su Facebook
Butini verso gli Europei: “Ceccon farà solo 2 gare, Bottazzo ha rinunciato. Un nuovo Paltrinieri non lo vedo” - Nuovo appuntamento con la classica rubrica di OA Sport TV dedicata al nuoto, Swim Zone. Da oasport.it
Buon viaggio Italnuoto! Il ct Cesare Butini a Swim Zone alla vigilia dell’Europeo in corta - Un’Italia rinnovata, ricca di giovani talenti ma anche di campioni affermati, è pronta per l’ultimo grande appuntamento del nuoto 2025: gli Europei in ... Scrive oasport.it
Europei in vasca corta. Trentadue convocati per Lublino. Sette debuttanti. Le parole di Butini - L'Italnuoto parteciperà con trentadue atleti (12 femmine e 20 maschi) alla 23esima edizione dei campionati europei in vasca corta, in programma dal 2 al 7 dicembre per la prima volta a Lublino, in Pol ... Da federnuoto.it