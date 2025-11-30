Woody Allen festeggia 90 anni: rendiamo omaggio al regista newyorkese ripercorrendo i grandi film che l'hanno visto imporsi come un impareggiabile cantore di sentimenti e nevrosi tipici della società moderna. Si potrebbe pensare che il cinema di Woody Allen sia attraversato da un disperato nichilismo e da una sfiducia pressoché totale nei confronti del genere umano; del resto è stato lui stesso a ribadirlo, a più riprese, in film che attraversano ormai quasi sessant'anni di carriera. Basti ricordare il monologo pronunciato per bocca dello stesso Allen dal suo ideale alter ego, Alvy Singer, nell'incipit del film più famoso dell'autore newyorkese, Io e Annie: "Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: 'Ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena', e l'altra: 'Sì, è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Buon compleanno, Woody Allen: i migliori film di un talento senza età