L’incontro richiama l’attenzione sul fenomeno del bullismo e nasce dalla consapevolezza che la scuola dell’infanzia e la scuola primaria rappresentano contesti fondamentali per un’azione educativa prettamente preventiva. “Scegli il rispetto” è il motto che la scuola ha scelto di attribuire all’iniziativa che si è tenuta il 27 novembre presso il plesso Leopardi, dedicata alla promozione . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bullismo, presso il plesso Leopardi di Fuorigrotta l’evento “Scegli il rispetto”