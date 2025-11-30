Bullismo presso il plesso Leopardi di Fuorigrotta l’evento Scegli il rispetto
L'incontro richiama l'attenzione sul fenomeno del bullismo e nasce dalla consapevolezza che la scuola dell'infanzia e la scuola primaria rappresentano contesti fondamentali per un'azione educativa prettamente preventiva. "Scegli il rispetto" è il motto che la scuola ha scelto di attribuire all'iniziativa che si è tenuta il 27 novembre presso il plesso Leopardi, dedicata alla promozione .
