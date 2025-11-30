Milano, 29 novembre 2025 – Per una notte il Milan torna in vetta alla classifica, ma c'è voluto un thriller finale infinito, che passa per l'espulsione di Allegri, la lite con il vice di Sarri Marco Ianni, e un rigore atteso a lungo. Alla fine la decisione fa esplodere San Siro, e pare la più corretta: il braccio di Pavlovic non può essere "incriminato". Allegri intanto lascia il campo, ancora espulso. È quindi il Milan da "big match" che, questa volta, si presenta a San Siro anche per la Lazio. Che "piccola" certo non è, e a San Siro per lunghi tratti fa anche la voce grossa impegnando relativamente Maignan se non in avvio, ma al fischio finale si arrende con la ricetta rossonera pagata a caro prezzo da Napoli, Roma e Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bruttino ma solido come una roccia: il Milan re per una notte è l’emblema dell’allegrismo