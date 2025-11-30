Bruttino ma solido come una roccia | il Milan re per una notte è l’emblema dell’allegrismo

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 novembre 2025 – Per una notte il Milan torna in vetta alla classifica, ma c'è voluto un thriller finale infinito, che passa per l'espulsione di Allegri, la lite con il vice di Sarri Marco Ianni, e un rigore atteso a lungo. Alla fine la decisione fa esplodere San Siro, e pare la più corretta: il braccio di Pavlovic non può essere "incriminato". Allegri intanto lascia il campo, ancora espulso. È quindi il Milan da "big match" che, questa volta, si presenta a San Siro anche per la Lazio. Che "piccola" certo non è, e a San Siro per lunghi tratti fa anche la voce grossa impegnando relativamente Maignan se non in avvio, ma al fischio finale si arrende con la ricetta rossonera pagata a caro prezzo da Napoli, Roma e Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

bruttino ma solido come una roccia il milan re per una notte 232 l8217emblema dell8217allegrismo

© Sport.quotidiano.net - Bruttino ma solido come una roccia: il Milan re per una notte è l’emblema dell’allegrismo

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Bruttino Solido Roccia Milan