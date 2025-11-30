Brutte notizie per Shein Temu AliExpress e Wish | i test parlano chiaro
In vista del Natale stanno aumentando a dismisura le vendite dei prodotti online. Ma alcuni test effettuati sulle vendite di determinati siti, hanno portato a lanciare l’allarme Con l’arrivo del Natale è ufficialmente partita la caccia ai regali. Il mese di dicembre è generalmente dedicato alla scelta di pensierini per grandi e bambini. Se fino a qualche anno fa la stragrande maggioranza dei doni era acquistata nei negozi specializzati e nei centri commerciali (generalmente presi d’assedio negli ultimi giorni) nell’ultimo periodo la situazione è cambiata. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Argomenti simili trattati di recente
Brutte notizie in casa Juventus: infortunio per Vlahovic, l’attaccante serbo ha lasciato il campo nel primo tempo zoppicando Dušan Vlahovic, al minuto 30, è stato costretto a lasciare il campo nel match contro il Cagliari per un infortunio all’adduttore sinistr - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM’ORA – #Napoli, brutte notizie per #Gilmour: si opera, ecco il comunicato Vai su X
Se compri su Shein lo devi sapere. Un terzo dei vestiti ha tracce di sostanze tossiche - Una nuova indagine tedesca svela che un terzo dei vestiti venduti su Shein contiene sostanze pericolose. Segnala money.it
La tassa sui pacchi cinesi con cui l'Italia vuole frenare Temu e Shein - Il Parlamento valuta l’introduzione di un prelievo di due euro su ogni pacco in arrivo da Paesi extra- Secondo tg24.sky.it
Il Parlamento Ue chiede più controlli sui prodotti di Shein, Temu e AliExpress - Nel testo gli eurodeputati chiedono alla Commissione e agli Stati membri di far rispettare il Digital Services Act e il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, e sollecitano la sospensione ... Lo riporta ansa.it