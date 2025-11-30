Brutte notizie per Shein Temu AliExpress e Wish | i test parlano chiaro

In vista del Natale stanno aumentando a dismisura le vendite dei prodotti online. Ma alcuni test effettuati sulle vendite di determinati siti, hanno portato a lanciare l’allarme Con l’arrivo del Natale è ufficialmente partita la caccia ai regali. Il mese di dicembre è generalmente dedicato alla scelta di pensierini per grandi e bambini. Se fino a qualche anno fa la stragrande maggioranza dei doni era acquistata nei negozi specializzati e nei centri commerciali (generalmente presi d’assedio negli ultimi giorni) nell’ultimo periodo la situazione è cambiata. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

brutte notizie per shein temu aliexpress e wish i test parlano chiaro

© Cityrumors.it - Brutte notizie per Shein, Temu, AliExpress e Wish: i test parlano chiaro

