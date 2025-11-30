Bruno Vespa eccezionalmente di domenica per promuovere Sandokan in Cinque Minuti

Bruno Vespa, dopo essere stato ospite a Domenica In e commentato il cast dei Big a Sanremo 2026, torna questa sera su Rai 1 con Cinque Minuti, eccezionalmente in onda di domenica. La breve striscia informativa – dopo il TG1 delle 20 e prima di Affari Tuoi – sarà dedicata alla promozione della nuova serie Rai Sandokan, che ha come protagonista Can Yaman, anche lui presente oggi a da Mara Venier. In studio da Vespa è atteso l’attore Alessandro Preziosi, che nella serie al via domani – lunedì 1º dicembre – in prima serata su Rai 1 per quattro puntate interpreta il personaggio di Yanez. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Bruno Vespa eccezionalmente di domenica per promuovere Sandokan in Cinque Minuti

Leggi anche questi approfondimenti

Il maestro Gianni, intervenuto nella trasmissione Cinque Minuti condotta da Bruno Vespa, ha raccontato i momenti dell’aggressione subita alcune settimane fa davanti alla scuola di Milano frequentata anche da sua figlia - facebook.com Vai su Facebook

Casini e La Russa raccontano il “Finimondo” di Bruno Vespa. Le foto di Pizzi formiche.net/gallerie/prese… Vai su X

"Forza Sinner ma…": il "dietrofront" di Bruno Vespa - Dopo giorni di attacchi social sulla mancata partecipazione di Jannik Sinner alla prossima edizione di Coppa Davis, Bruno Vespa sembra aver un po' smorzato i toni pur rimanendo convinto delle proprie ... Riporta ilgiornale.it

Vespa e Sinner, pace fatta a Le Iene? La carota, lo sguardo gelido e il gesto di Cahill - Le Iene hanno intercettato Bruno Vespa per chiedergli spiegazioni nel servizio che è andato in onda ieri sera, domenica 26 ottobre su Italia 1. Come scrive ilmessaggero.it

Bruno Vespa, la frase social a sorpresa su Sinner durante la partita contro Alcaraz: “È più forte di me…” - Il giornalista e conduttore, protagonista di una simpatica querelle con Jannik, si esalta per la vittoria alle Atp Finals dell'altoatesino ... Secondo msn.com