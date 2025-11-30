Brucia l' auto di una donna a Favara panico fra i residenti

Momenti di panico in via Soldato Mendolia, a Favara, per un incendio che ha devastato una Kia Rio di proprietà di una donna, disoccupata, poco più che cinquantenne. L’episodio si è verificato nella tarda serata di venerdì. Alla vista del fumo e delle fiamme, alcuni residenti hanno allertato il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

