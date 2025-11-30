Brindisi scialbo al Fanuzzi | pari con poche emozioni contro l' Us Bisceglie
BRINDISI - In una delle peggiori prestazioni della stagione, il Brindisi si fa stoppare (0-0) in casa dall'Unione Sportiva Bisceglie, seconda squadra del Comune della Bat. Si tratta di una frenata pesante nella corsa verso la promozione, in una gara valevole per la 16esima giornata del campionato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
