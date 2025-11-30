Breil Abarth 1000 a tutto gas Il cronografo in edizione limitata per ricordare il centesimo record
Prosegue la collaborazione tra Breil e Abarth, con una nuova creazione in edizione limitata e numerata di 465 pezzi, nata per rendere omaggio a uno dei momenti più iconici della storia del marchio dello Scorpione: il 100° record mondiale conquistato da Carlo Abarth all’Autodromo di Monza il 20 ottobre 1965. Quell’anno, il fondatore del brand automobilistico decise di tornare in pista a 57 anni, al volante di una monoposto Fiat Abarth 1000 a ruote scoperte, firmando con la sua guida e la sua ingegneria due primati di accelerazione nella Classe G — sul quarto di miglio (13”62) e sui 500 metri (15”38) — prima di migliorarsi ancora, il giorno successivo, montando un motore da 2000 cc e conquistando altri due record nella Classe E. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
