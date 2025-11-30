bravi a crederci ma le gare vanno gestite meglio

Fare il centravanti non è il suo mestiere, ma Mattia Cozzari ha dimostrato di sapersi fare valere anche al centro dell’attacco. E non sono attraverso il lavoro sporco, perché la doppietta realizzata col Sanpaimola è da bomber di razza: "Fa piacere aver aiutato la squadra a vincere – commenta –. Il fiuto del gol è tra le mie caratteristiche: il primo è stato un po’ casuale, mi sono trovato la palla a disposizione e non ho sbagliato, per segnare il secondo ho sfruttato una bella palla di Iglio che ringrazio, è stato davvero bravo a crossare in quel modo. Mister Di Benedetto? Sono a sua disposizione, faccio del mio meglio a prescindere dal ruolo in cui mi utilizza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

