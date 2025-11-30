Brancaccio stangata ai boss | assolto un candidato al consiglio comunale di Palermo

È stato assolto Francesco Lombardo, candidato per Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Palermo nel 2022, che era stato accusato dalla procura di avere cercato il sostegno elettorale di Vincenzo Vella, ritenuto il punto di riferimento del mandamento di Brancaccio. Lo ha deciso il gup Patrizia Ferro nel processo scaturito dal blitz di tre anni fa che aveva coinvolto esponenti delle famiglie. 🔗 Leggi su Feedpress.me