Bracciante indiano morto a Pontinia vicino a Latina arrestato connazionale che lo ospitava | ipotesi omicidio

Omicidio a Pontinia, 37enne trovato morto: arrestato in meno di 24 ore il connazionale che lo ospitava. Trovate tracce di sangue in casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bracciante indiano morto a Pontinia vicino a Latina, arrestato connazionale che lo ospitava: ipotesi omicidio

Al #tg3 parla Soni Singh la moglie di Satman bracciante indiano morto nel giugno 2024 dopo che un macchinario gli aveva tranciato un braccio, lo stesso che l'imprenditore agricolo ora imputato ha lasciato davanti casa. La moglie chiede giustizia. - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio a Pontinia, arrestato connazionale vittima - Non è durato neanche 24 ore il caso dell'omicidio di un uomo di 36 anni di origine indiana, trovato senza vita sabato sera davanti ad una casa di campagna in Strada della Torre, nel comune di Pontinia ... Riporta ansa.it

Accoltellato e abbandonato in strada a Pontinia, 37enne gettato dall'auto in corsa: mistero sull'aggressione - Omicidio a Pontinia, cadavere di un 37enne indiano gettato da un'auto in corsa e trovato da alcuni connazionali ... Scrive virgilio.it

Latina, uomo trovato morto fuori casa con una ferita alla testa: arrestato un 38enne - Un uomo di 38 anni di origini indiane, già noto alle forze dell'ordine e regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Latina perché ritenuto gravemente indiziato dell'omicidi ... Scrive msn.com