Botti e petardi incontrollati in città | danneggiato un portone nel centro storico

E' stato rinvenuto un botto inesploso negli spazi antistanti la Stazione Marittima di Salerno, stamattina. Preoccupa, la pericolosa abitudine, da parte di giovanissimi, di usare petardi impropriamente e in spazi non idonei. In più zone della città, infatti, i salernitani lamentano esplosioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

