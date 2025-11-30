Botti e petardi incontrollati in città | danneggiato un portone nel centro storico

Salernotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato rinvenuto un botto inesploso negli spazi antistanti la Stazione Marittima di Salerno, stamattina. Preoccupa, la pericolosa abitudine, da parte di giovanissimi, di usare petardi impropriamente e in spazi non idonei. In più zone della città, infatti, i salernitani lamentano esplosioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

