Bosco Imperiale | la nuova pizza de La Strappata per un gustoso tributo alla stagione autunnale
Rievoca l'atmosfera di un bosco autunnale dei vicini monti Picentini, la nuova specialità sfornata da “La Strappata” di Battipaglia: la storica pizzeria della famiglia Di Bratto introduce, infatti, una nuova creazione nel suo menù autunnale, alias la “Bosco Imperiale”. Un impasto a lunga. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Fuorigrotta pizzeria. . BOSCO IMPERIALE — Sta per finire. Te lo diciamo chiaro: ancora qualche giorno garantita, poi va ad esaurimento scorte. Se ti è sfuggita finora… questo è l’ultimo giro. --- Perché dovresti provarla? 1 Gusto pieno e deciso: funghi, cr - facebook.com Vai su Facebook
“Bosco Imperiale”: la nuova pizza de “La Strappata”, per un gustoso tributo alla stagione autunnale - Dal 1998, La Strappata (nata inizialmente come Pizzeria D&D) è divenuta un punto di riferimento per gli amanti della pizza e delle specialità locali ... Secondo salernotoday.it