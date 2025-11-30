Bosco didattico di Balanzano Balducci Pd | Ecco come sarà riqualificato lo spazio verde
Lo spazio verde del Bosco Didattico di Balanzano tornerà pienamente fruibile per la cittadinanza grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, abitanti e associazioni della zona. La Delibera della Giunta Comunale del 19 novembre scorso ha approvato il progetto esecutivo di sistemazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
