Boschi industrie case e un fiume Il rischio di un’altra incompiuta

Quindici chilometri o poco più tra Giussano e Civate. Un tratto dove il mese scorso sono transitati quasi 115mila automobilisti e 8mila camionisti al giorno, più altri 15mila conducenti di notte. Per metterlo in sicurezza sono in corso interventi per 75 milioni di euro per allargare la carreggiata stradale, realizzare banchine laterali, sostituire le barrire stradali. La Milano – Lecco tra Giussano e Lecco corre in mezzo a campi, boschi e zone industriali, ma sfiora pure centri abitati, lambisce aree verdi di pregio e attraversa in Lambro. Ci sono poi il ponte di Annone e quello di Bosisio che andrebbero sostituiti, dopo essere stati appena ultimati.

