Borussia Dortmund-Leverkusen DFB Pokal martedì 02 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I gol non mancheranno al Signal Iduna Park

È senza dubbio il big match di questi ottavi di finale di DFB Pokal come lo è stato dell’ultimo turno di Bundesliga, con Borussia Dortmund e Leverkusen che si riaffrontano a campi invertiti a distanza di 3 giorni. Sabato scorso alla BayArena Kovac ha sorpreso Hjulmand trovando il gol nel primo tempo con Anselmino e chiudendo la pratica nella ripresa con Adeyemi, sfruttando anche gli spazi che si sono creati. Il werkself è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Borussia Dortmund-Leverkusen (DFB Pokal, martedì 02 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I gol non mancheranno al Signal Iduna Park

News recenti che potrebbero piacerti

Secondo quanto riferisce SKY Sport Napoli e Borussia Dortmund avrebbero già raggiunto un accordo di base per il calciatore. - facebook.com Vai su Facebook

Devo rettificare: non ci hanno mostrato queste immagini sul primo gol dell’Atletico. Il gol è regolare (se lo utilizzate citate grazie, non fate i timidi come sulle immagini di Juventus-Borussia Dortmund) #AtleticoMadridInter Vai su X

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: DFB-Pokal-Achtelfinale im TV, Joyn-Stream und im Liveticker - Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Da msn.com

ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Free TV und Stream? - Pokal treffen heute im Achtelfinale Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aufeinander. goal.com scrive

DFB-Pokal heute: BVB - Leverkusen heute LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream - SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Scrive msn.com

Wo läuft BVB - Bayer Leverkusen heute live? Die Übertragung des Achtelfinals im DFB-Pokal - Dezember, empfängt Borussia Dortmund im DFB- Si legge su dazn.com

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: dove vedere il match di Coppa di Germania - Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen si ritroveranno di fronte martedì 2 dicembre per gli ottavi di finale della Coppa di Germania. Secondo tag24.it

BVB: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen im DFB-Pokal heute im Liveticker - Pokal treffen heute der BVB und Bayer Leverkusen aufeinander. Da spox.com