Borussia Dortmund-Leverkusen DFB Pokal martedì 02 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
È senza dubbio il big match di questi ottavi di finale di DFB Pokal come lo è stato dell’ultimo turno di Bundesliga, con Borussia Dortmund e Leverkusen che si riaffrontano a campi invertiti a distanza di 3 giorni. Sabato scorso alla BayArena Kovac ha sorpreso Hjulmand trovando il gol nel primo tempo con Anselmino e chiudendo la pratica nella ripresa con Adeyemi, sfruttando anche gli spazi che si sono creati. Il werkself è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
Inacio e Reggiani, le stelle dell' #Italia Under 17 hanno scelto il Borussia Dortmund. Non sono gli unici talenti azzurri in fuga. La Bundesliga va di moda: i meriti tedeschi, quel coraggio che manca in Serie A L'articolo completo su @Gazzetta_it Vai su X
Reggiani e Inacio (figlio di #Pià) sono nel Borussia Dortmund, Jean #Makumbu oggi in forza al Reims, Dauda #Idrissa, nato a Brescia ma trasferitosi presto con la famiglia in Inghilterra. (Il Fatto Quotidiano) - facebook.com Vai su Facebook
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: dove vedere il match di Coppa di Germania - Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen si ritroveranno di fronte martedì 2 dicembre per gli ottavi di finale della Coppa di Germania. Riporta tag24.it
Dortmund, colpaccio a Leverkusen: 1-2 firmato Adeyemi, il Bayern ringrazia - 2 il Bayer Leverkusen: a segno Anselmino al 41' e Adeyemi al 65', poi Kofane all'83' ha accorciato le. Riporta m.tuttomercatoweb.com
Fußball heute DFB Pokal – Wer überträgt BVB gegen Leverkusen im Topspiel? - TV: Dortmund gegen Leverkusen in der ARD, Union gegen Bayern im ZDF – alle Infos zu den Achtelfinalspielen auf einen Blick. Lo riporta fussballnationalmannschaft.net