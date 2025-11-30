Borussia Dortmund-Leverkusen DFB Pokal martedì 02 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È senza dubbio il big match di questi ottavi di finale di DFB Pokal come lo è stato dell’ultimo turno di Bundesliga, con Borussia Dortmund e Leverkusen che si riaffrontano a campi invertiti a distanza di 3 giorni. Sabato scorso alla BayArena Kovac ha sorpreso Hjulmand trovando il gol nel primo tempo con Anselmino e chiudendo la pratica nella ripresa con Adeyemi, sfruttando anche gli spazi che si sono creati. Il werkself è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Leverkusen (DFB Pokal, martedì 02 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

