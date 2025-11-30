Borgetto pietre contro le finestre di un convento | un minorenne denunciato e altri cinque segnalati

Prima hanno provato a incendiare due palme decorative, poi hanno lanciato alcune pietre mandando in frantumi le finestre di un convento di suore a Borgetto. Protagonisti un gruppo di giovanissimi, annoiati verosimilmente dalla solita routine, che sono stati identificati dai carabinieri grazie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

