Rai1 sta monitorando ogni singolo programma e minutaggio nella ritrovata battaglia a colpi di share con Canale 5. Dopo Affari Tuoi che termina prima, Il Paradiso delle Signore cambia orario. Una piccola variazione ma anche una grande rivoluzione. Il Tg1 con annesso Meteo anticipano alla 16:00, subito dopo La Volta Buona, il talk show di spettacolo condotto da Caterina Balivo. Il Paradiso delle Signore slitta alle 16:15, chiudendo alle 17.05 per dare la linea in perfetto orario a Vita in Diretta di Alberto Matano. Il tutto è stato deciso analizzando le curve minuto per minuto. Il blocco informativo del Tg1 faceva partire Matano troppo basso anche se il giornalista riportava subito la curva di Rai1 sopra quella del competitor, Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! IL PARADISO DELLE SIGNORE CAMBIA ORARIO E SI SALVA GRAZIE A BUBINO