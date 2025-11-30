Da un po’ di tempo gli uomini hanno un diavolo per capello. Da quando si è diffusa la moda dell’infoltimento contro la calvizie, è scoppiata la frenesia. Sono pochi quelli che ostentano una testa da “palla da biliardo”. Servirebbe il fascino di Yul Brynner che ne fece un tratto distintivo, ma chi può permetterselo? Basta fare scalo all’aeroporto di Istanbul per imbattersi in vere e proprie schiere di maschi, spesso accompagnati dalla fidanzata o con famiglia al seguito, imbacuccati con turbanti. E non sono Sikh. Ostentano il copricapo, che nasconde il recente intervento, con orgoglio spavaldo. Dal caso Berlusconi alla normalizzazione del “ritocchino”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Boom dei trapianti di capelli: il nuovo business globale tra Istanbul e Italia