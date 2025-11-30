Bonny Inter inciampo febbre | gli fa saltare la sfida col Pisa! Ecco quando è previsto il rientro

Inter News 24 dell’attaccante francese dei nerazzurri. Un imprevisto dell’ultima ora complica i piani di Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, alla vigilia della sfida di campionato contro il Pisa. La notizia inattesa riguarda Ange-Yoan Bonny, il promettente attaccante francese che si stava ritagliando uno spazio importante nelle rotazioni offensive. Il giocatore non è partito con la squadra alla volta della Toscana a causa di un attacco influenzale improvviso che lo ha messo ko proprio a ridosso del match dell’Arena Garibaldi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, inciampo febbre: gli fa saltare la sfida col Pisa! Ecco quando è previsto il rientro

Scopri altri approfondimenti

“Influenza: Bonny salta Pisa-Inter”. E dell’immensitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaà!!! - facebook.com Vai su Facebook

. @Inter, influenza per Bonny: non parte per Pisa @SkySport Vai su X

Inter-Torino risultato 5-0: doppio Thuram, Lautaro, Bonny e Bastoni, i nerazzurri spaventano già tutti - Anzi, le risposte: alle vittorie in discesa di Napoli e Juve, ma anche alle critiche impietose per una ... Secondo corriere.it

Inter, Bonny è già decisivo: l’uomo di Chivu porta l’Inter in vetta - Con una corsa in profondità e un destro a fil di palo al 6' minuto del primo tempo: così Bonny ha deciso la vittoria dell’Inter contro la Roma all’Olimpico. Scrive gianlucadimarzio.com

Turbo Bonny, fondamentale per l'Inter come la ThuLa: "Imparo e segno" - A vegliare Angelo dall’alto c’era anche Marcus Thuram, venuto apposta ieri mattina da Milano dopo aver fatto le terapie per il bicipite femorale che ancora un po’ lo tormenta, ma da un francese ... Come scrive gazzetta.it