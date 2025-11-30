Bologna insulto sessista durante il Consiglio comunale sulla violenza contro le donne

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 30 novembre 2025 – Spiacevole incidente durante la seduta solenne di venerdì del Consiglio comunale per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. In un momento molto toccante, quando la personal trainer Alice Guerra raccontava il coraggio che ha dovuto trovare per sporgere denuncia contro anonimi per gli insulti ricevuti scritti sui muri di San Luca, dai banchi delle opposizioni si è sentita una parola che mai si sarebbe dovuta ascoltare: “Tr.”. Militari studenti di filosofia, l’Unibo rifiuta. L’Esercito: “Delusione”. Il rettore: “Scelta del Dipartimento”. Crosetto: difenderemo anche i prof che ci respingono La denuncia dell’Udi: “E’ inaccettabile”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bologna insulto sessista durante il consiglio comunale sulla violenza contro le donne

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, insulto sessista durante il Consiglio comunale sulla violenza contro le donne

Contenuti che potrebbero interessarti

Bologna, le email diffamatorie il centrosinistra in crisi al San Donato-San Vitale. La presidente Adriana Locascio (Pd): «Da Coalizione civica un attacco sessista» - San Vitale la macchia d’olio si allarga sempre di più e rischia davvero di far scivolare una maggioranza appesa ora a un filo dopo la «sfiducia» di Coalizione civica alla ... Da corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Insulto Sessista Durante