Bologna, 30 novembre 2025 – Spiacevole incidente durante la seduta solenne di venerdì del Consiglio comunale per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. In un momento molto toccante, quando la personal trainer Alice Guerra raccontava il coraggio che ha dovuto trovare per sporgere denuncia contro anonimi per gli insulti ricevuti scritti sui muri di San Luca, dai banchi delle opposizioni si è sentita una parola che mai si sarebbe dovuta ascoltare: “Tr.”. Militari studenti di filosofia, l’Unibo rifiuta. L’Esercito: “Delusione”. Il rettore: “Scelta del Dipartimento”. Crosetto: difenderemo anche i prof che ci respingono La denuncia dell’Udi: “E’ inaccettabile”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, insulto sessista durante il Consiglio comunale sulla violenza contro le donne