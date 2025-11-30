Bologna i convocati per la Cremonese | tornano Rowe e Cambiaghi non c' è Immobile

Sono 24 i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida casalinga contro la squadra di Nicola. Tornano le ali, ancora out l'attaccante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, i convocati per la Cremonese: tornano Rowe e Cambiaghi, non c'è Immobile

Scopri altri approfondimenti

La lista dei rossoblù convocati per #BolognaCremonese #WeAreOne - facebook.com Vai su Facebook

CONVOCATI BOLOGNA-SALISBURGO Questa la lista dei convocati di #BolognaSalisburgo, entra in ListaB il giovane portiere classe 2008 #Franceschelli, in ListaA #Dominguez Vai su X

Bologna, i convocati per la Cremonese: tornano Rowe e Cambiaghi, non c'è Immobile - Sono 24 i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida contro la Cremonese nel posticipo del lunedì sera della 13? giornata di Serie A. Secondo msn.com

Bologna, i convocati: si ferma Vitik, ok Cambiaghi e Rowe - Sono 24 i calciatori convocati da Vincenzo Italiano peer la sfida tra Bologna e Cremonese in programma domani sera. Lo riporta fantacalcio.it

Bologna, Immobile è pronto? Le sensazioni verso le Cremonese - L'attesa sta per finire: a breve si scoprirà se Immobile sarà convocato per Bologna- fantamaster.it scrive