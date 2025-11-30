Bologna-Cremonese streaming gratis | la Serie A in diretta live
Il posticipo della tredicesima giornata porta la Serie A Enilive al Dall’Ara, dove il Bologna di Vincenzo Italiano prova a dare continuità alla sua corsa nei piani alti della classifica. Di fronte ci sarà la Cremonese di Davide Nicola, una squadra in difficoltà dopo tre sconfitte consecutive ma ancora con un margine di sicurezza sulla zona retrocessione. Una sfida che incrocia ambizioni diverse, ma che pesa per entrambe. Bologna, entusiasmo in crescita. I rossoblù arrivano a questa partita con il vento in poppa. Il successo di Udine e la vittoria in Europa League contro il Salisburgo hanno alimentato le ambizioni di una squadra che sogna un posto tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
