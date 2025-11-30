Bologna-Cremonese lunedì 01 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Il Bologna continua la propria scalata verso le primissime posizioni in Serie A e il prossimo ostacolo si chiama Cremonese. I felsinei ospitano i grigiorossi al Dall’Ara nel match che chiude la giornata 13 di Serie A e puntano ad ottenere la quarta vittoria consecutiva in campionato, oltre che a prolungare la striscia positiva a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Verso Bologna-Cremonese, lunedì sera al Dall'Ara: Rowe e Cambiaghi tornano in gruppo - facebook.com Vai su Facebook
Posticipo a Bologna ? #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #BolCre #BolognaCremonese Vai su X
Bologna, la lista di mercato: tutti i nomi, da Zanoli a Miller - E ora che (sembra) chiusa la fase degli addii eccellenti, è consigliabile che finalmente cominci quella degli acquisti. Si legge su corrieredellosport.it
Probabili formazioni Bologna Cremonese - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Scrive corrieredellosport.it