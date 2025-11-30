Bollate, Paolo Nizzola premiato a Milano per la lunga attività nelle radio libere. Sabato 22 novembre al Centro Studi Caldara in via De Amicis 17 a Milano, è stato consegnato a Paolo Nizzola un premio alla carriera nell’ambito dell’evento “I ragazzi che fecero le radio libere”. Un premio destinato ha chi ha vissuto e fatto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, Paolo Nizzola premiato per l’attività nelle radio libere