Bollate Paolo Nizzola premiato per l’attività nelle radio libere
Bollate, Paolo Nizzola premiato a Milano per la lunga attività nelle radio libere. Sabato 22 novembre al Centro Studi Caldara in via De Amicis 17 a Milano, è stato consegnato a Paolo Nizzola un premio alla carriera nell’ambito dell’evento “I ragazzi che fecero le radio libere”. Un premio destinato ha chi ha vissuto e fatto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
