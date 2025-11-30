Bobbio e Valtorta partenza sprint sulle piste | oltre 5mila sciatori nel primo weekend sulla neve

Barzio (Lecco), 30 novembre 2025 – Partenza sprint sulle piste da sci della Valsassina. In attesa delle imminenti Olimpiadi invernali nella vicina Valtellina. Oltre 5mila sciatori tra ieri e oggi hanno affollato le piste da sci dei Piani di Bobbio e della Valtorta durante il primo fine settimana inaugurale della stagione invernale. “Numeri straordinari e condizioni di innevamento eccellenti – spiega Massimo Fossati di Itb, Imprese turistiche barziesi, la Spa per il comprensorio sciistico lecchese -. Nel weekend di apertura, le presenze hanno superato ogni aspettativa: oltre 4mila sciatori sul versante di Barzio e più di mille in Valtorta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

