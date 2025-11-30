Bob la coppia friulana Andreutti e Costella conquista l' argento in Coppa Europa

Podio tutto friulano nella gara di Coppa Europa femminile di bob a due. Nella giornata di domenica 30 novembre si è svolta la tappa sulla pista norvegese di Lillehammer. Sulla linea di partenza si sono presentate le migliori atlete a livello continentale. Tra queste, la coppia azzurra formata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il cinema torna a Suns Europe con tre pellicole Suns Europe, il festival delle arti in lingua minorizzata – organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’A - facebook.com Vai su Facebook

Cortina, l'atleta friulana Andreutti: «Io e il mio bob, finalmente c'è l'impianto per fare i test e crescere» - È come se si volesse nuotare senza avere la piscina o fare surf senza ... Da ilgazzettino.it

Giada Andreutti, gara di solidarietà per comprare un nuovo bob per l'atleta che sogna le Olimpiadi di Cortina - «Ogni volta che sento parlare delle gare di bob a Cortina, per i Giochi olimpici invernali 2026, ho i brividi. Scrive ilgazzettino.it