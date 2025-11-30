Bob Andreutti e Costella sul podio in Coppa Europa | prima gioia stagionale in Norvegia
Giada Andreutti e Anna Costella hanno conquistato un bel podio nella tappa della Coppa Europa di bob a 2 disputata a Lillehammer. Le azzurre si sono distinte sul budello norvegese, chiudendo con il tempo di 1:45.25 e salendo sul secondo gradino del podio, attardate di 61 centesimi dalle tedesche Charlotte Candrix e Lena Brunnhuebner (vincitrici con il crono di 1:44.64). Le nostre portacolori hanno preceduto di sedici centesimi le svizzere Selina Isler e Andrea Schlatter. Sesta piazza per altre italiane Simona De Silvestro e Tania Vicenzino, attardate di 1.52 dalle vincitrici e a pari merito con altri due binomi (le statunitensi Lauren BrzozowskiLauryn Hall e le australiane Sarah BlizzardDesi Johnson). 🔗 Leggi su Oasport.it
