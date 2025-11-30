Boattin rivela | Difficile lasciare la Juventus Women Quando sono partita per Houston mi son detta ‘Cavolo sto andando’ ma l’America era il mio sogno

Boattin, che in estate ha lasciato la Juventus Women per approdare in America agli Houston Dash, ha rilasciato queste dichiarazioni. Intervistata da VivoAzzurro, Lisa Boattin – che in estate ha lasciato la Juventus Women per approdare in America agli Houston Dash – ha parlato così. AMERICA – « Fa un effetto strano. Strano sentirlo ma devo dire che è un’avventura nuova che mi piace. L’ho abbracciata quando si è presentata l’occasione ma sono felice. Quando sono partita mi sono detta: ‘Cavolo sto andando’. Erano 14 ore di volo, è stata lunghissima ho pensato tanto. Mi ricordo che in aeroporto a Milano c’erano due tifose della Juve venute a salutarmi ed é stato un momento bello perché significa che a Torino ho lasciato qualcosa negli anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

