Blue is the new black Ma come si abbinano i mocassini blu? 5 idee cool

N uove sfumature di stile. Sebbene la supremazia del nero non conosca crisi, quest’anno a dettare legge è un altro protagonista cromatico: il blu. Versatile ed elegante quanto il total black, ma con un twist più inatteso, si insinua nell’abbigliamento, nelle borse e persino nelle calzature. E tra queste spiccano i mocassini navy: in pelle liscia o in suede, diventano l’alternativa sofisticata da indossare ogni giorno. Mocassini bicolor: cinque look per indossarli in autunno X Leggi anche › Questi sono i mocassini di tendenza nell’Autunno 2025? Quelli bicolore! Alternativa trendy ai classici modelli scuri, i loafers dalle tinte cerulee sono più versatili di quel che sembra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

