Blitz dell’Azzurra Colli Camerino ko nel big match
0 AZZURRA COLLI 1: Bartoloni, Corazzi, Di Luca, Ferretti, Scotini, Martellucci (12’ st Recchioni), Staffolani A. (12’ st Marchionni), Iori, Cicci (21’ st Maccioni), Raponi (12’ st Jachetta), Barilaro. All. Giacometti. ATLETICO AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Acciarri, Ciotti, Gabrielli, Felicetti, Cardinali, D’Amicis, Esposito, Valentini (32’ st Salvucci), Pampano (42’ st Contartese). All. Alfonsi. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Rete: 4’ st Valentini. Note: ammoniti: Ciotti 33’ st (A. A. Colli), Maccioni 36’ st (Camerino), Ferretti 45+5’ st (Camerino). È subito titolare Mauro Iori, nuovo acquisto del Camerino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
