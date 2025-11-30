La nuova era della celebre casa di moda Giorgio Armani, dopo la scomparsa avvenuta a settembre a 91 anni del fondatore, parla anche reggiano. Nel nuovo board, varato venerdì scorso, infatti, è stato chiamato a sedere il manager rubierese Marco Bizzarri, 63 anni, ex ceo di Gucci. L’organismo, scelto dalla Fondazione omonima e dagli eredi di ’re Giorgio’, è composto da tre membri della famiglia – Pantaleo Dell’Orco, suo storico braccio destro e compagno di vita e due nipoti del fondatore, Silvana Armani e Andrea Camerana – e quattro consiglieri esperti nel settore della moda e della finanza, oltre al direttore generale, a cui è affidata la gestione operativa dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bizzarri nel cda di Armani: "È un provilegio profondo"