biathlon svezia dominatrice nella single mixed a oestersund azzurri lontani dal vertice

Calato il sipario sulla prima gara del day-2 del primo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund (Svezia) la single mixed relay ha tenuto banco. Nella prova a squadre per nazioni in cui un uomo e una donna si alternano in pista, la coppia svedese formata da Sebastian Samuelsson ed Ella Halvaon ha avuto la meglio. I padroni di casa si sono distinti per consistenza sugli sci di fondo e al poligono, avendo usato solo quattro ricariche nel computo complessivo, con Samuelsson ai limiti della perfezione: zero nella prima e un solo bersaglio mancato nella terza frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

