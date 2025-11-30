Beukema | Con la difesa a tre puoi essere ancora più aggressivo
Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn pochi minuti prima della gara contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni: «Mi trovo bene sia a 3 che a 4, in una difesa a 3 puoi essere ancora più aggressivo: è un vantaggio di questo modulo. Stavamo alternando prestazioni brillanti e altre meno, soprattutto fuori casa. Sta a noi dimostrare di poter continuare così. L’ultima volta a Roma è stato bellissimo, spero di vivere un’altra bella serata». Le parole di Beukema. Passando alla difesa a tre sembri perfettamente a tuo agio. Come ti senti in questo sistema? «Mi adatto a tutti i moduli di gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
