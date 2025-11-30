Bestemmie e rifiuti sulla passerella del Lungomare della Salute | nuovo atto vandalico a Fiumicino

Fiumicino, 30 novembre 2025 – Fiumicino si è svegliata questa mattina con un nuovo, inutile atto di vandalismo ai danni della passerella ciclopedonale del Lungomare della Salute. La targa posta all’ingresso del percorso è stata imbrattata con bestemmie e insulti, mentre sull’arenile sono comparse bottiglie di birra abbandonate e sacchi di immondizia lasciati senza alcun criterio. Un gesto gratuito che stride ancor di più con il significato di quell’opera: un tratto di pista ciclopedonale inaugurato appena pochi mesi fa e pensato per restituire alla città un’area più vivibile, collegando il lungomare a via del Faro in modo sicuro e accessibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it