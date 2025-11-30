Bergamotto di Reggio Calabria serve un piano di tutela metropolitano
Una delibera del consiglio metropolitano che preveda misure per tutelare il bergamotto di Reggio Calabria è la proposta di Enzo Cuzzola, docente dell'Università Mediterranea, che suggerisce di estendere su base provinciale lo strumento approvato più di vent’anni fa dal consiglio comunale reggino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Reggio Calabria, vent’anni dopo la delibera sul bergamotto: “serve un Piano Metropolitano per tutelare il nostro oro verde” - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, vent’anni dopo la delibera sul bergamotto: “serve un Piano Metropolitano per tutelare il nostro oro verde” - Il noto professionista reggino e già assessore comunale di Reggio Calabria Enzo Cuzzola, ha inviato una lettera aperta al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria sul “Bergamotto: tra memoria, respo ... Riporta strettoweb.com
Reggio Calabria, al Museo del Bergamotto torna la Rassegna Giornalistica Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud | PROGRAMMA - Giunta alla sua sesta edizione, la Rassegna Giornalistica Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama meridionale della comunicazione agroa ... Come scrive strettoweb.com
Bergamotto di Reggio Calabria protagonista al Cosmoprof - Nella giornata di apertura di Cosmoprof, la più importante fiera mondiale dedicata alla cosmetica e alla bellezza, il Bergamotto di Reggio Calabria ha conquistato il numerosissimo pubblico nazionale ... Segnala ansa.it