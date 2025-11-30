Bergamo | molestata seguita e picchiata dentro un portone Arrestato 27enne processato ore prima per furto

Cento di Bergamo, via San Lazzaro. Attorno alle 16 di sabato 29 novembre, una 23enne è stata soccorsa da una passante e subito dopo dal fidanzato mentre il 27enne Amran Md, 27 anni, bengalese e connazionale della vittima, la picchiava brutalmente. Sconosciuto alla giovane, l’uomo era stato processato due ore prima per il furto di alcolici, due giubbotti e tre zaini in un supermercato Lidl, con obbligo di firma disposto dal giudice, come riporta l’edizione locale del Corriere della Sera. La ricostruzione delle Volanti parte dall’autobus della linea 5 proveniente da Lallio, sul quale Md aveva rivolto avances alla ragazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bergamo: molestata, seguita e picchiata dentro un portone. Arrestato 27enne processato ore prima per furto

