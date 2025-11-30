Bergamo 23enne molestata sul bus inseguita e picchiata a pugni in faccia | Vediamo chi ti salva

Ragazza 23enne molestata sul bus a Bergamo: inseguita in strada e picchiata selvaggiamente da un 27enne. Salvata da una passante e dal fidanzato. Aggressore arrestato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

