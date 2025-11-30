Beni culturali Scudi blu a Follonica
FOLLONICA C’è stato un momento dove aveva la mano sul petto. Sguardo che scoppiava di gioia e la bocca che provava a prendere il fiato che gli sarebbe servito per rompere l’emozione e parlare di fronte a tante persone. "Mi chiamo Matteo, sono un volontario di Croce Rossa dal 2023 e la sede è come la mia seconda casa. L’idea di questo progetto è nata durante la preparazione dell’esame di terza media: nella mia tesina parlai della Croce Rossa e della protezione dei Beni culturali. Così è venuta la volontà di fare qualcosa per proteggerli e valorizzarli. Abbiamo lavorato per un anno perché questo sogno potesse diventare realtà". 🔗 Leggi su Lanazione.it
