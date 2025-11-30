Benevento-Salernitana lunedì 01 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si preannunciava un girone di ferro, con tante squadre a giocarsi il primo posto, ma adesso il girone C della serie C sta dando il meglio di sé con Benevento e Salernitana che sono impegnate nel posticipo del sedicesimo turno. Le streghe hanno dato il benservito da un paio di settimane ad Auteri, per l’ennesima volta e affidato la squadra a Floro Flores: per l’attaccante partenopeo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

benevento salernitana luned236 01 dicembre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Benevento-Salernitana (lunedì 01 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Contenuti che potrebbero interessarti

Poker all'Altamura: il Benevento resta a -3 dalla Salernitana - Il Benevento riprende la caccia alla Salernitana capolista e risponde alle vittorie di Catania, Casarano e Crotone. Lo riporta ilmattino.it

Benevento: vittoria e aggancio in vetta alla Salernitana - Il Benevento mette fine all’imbattibilità del Trapani e approfitta del pareggio della Salernitana per agganciarla in testa alla ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Benevento Salernitana Luned236 01