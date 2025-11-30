Benevento-Salernitana i convocati granata | la decisione su Villa e Matino

Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 23 calciatori per la sfida in programma domani sera alle 20:30 allo stadio “Ciro Vigorito” contro il Benevento, valevole per la 16esima giornata del campionato di Serie C. Fanno parte dell’elenco Villa e Matino, non al meglio dopo i rispettivi problemi fisici. Ci sono anche de Boer e Coppolaro, tenuti in settimana un giorno a riposo a scopo precauzionale. Indisponibili solo lo squalificato Tascone e l’infortunato Cabianca. PORTIERI: Donnarumma, Brancolini, Cevers; DIFENSORI: Villa, Golemic, Coppolaro, Quirini, Matino, Nnamdi Ubani, Anastasio, Frascatore; CENTROCAMPISTI: Capomaggio, de Boer, Varone, Knezovic, Iervolino, Di Vico; ATTACCANTI: Achik, Inglese, Ferrari, Liguori, Ferraris, Boncori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Salernitana, i convocati granata: la decisione su Villa e Matino

