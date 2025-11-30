Benedetta muore a 10 giorni dall’incidente Grande musicista sempre allegra

Ferrara, 29 novembre 2025 – Non c'è l'ha fatta Benedetta Tralli, 29enne ferrarese rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto lunedì scorso sulla Statale 16 all'altezza di Canaro (Rovigo). La giovane era stata subito soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale dell'università di Padova, dove è rimasta ricoverata in condizioni gravissime. Stamattina, la tragica notizia dopo oltre una settimana di lotta per la vita. La giovane si era diplomata anni fa in flauto al conservatorio Frescobaldi e suonava nella banda 'Verdi ' di Cona.

