Bene il trasloco nel nuovo ospedale ma serve personale per le case della comunità

Pordenonetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un anno dopo il farsesco taglio del nastro, finalmente ha aperto il nuovo ospedale di Pordenone, sbloccato dal centrosinistra e avversato dai Fratelli d’Italia, polemicamente assenti il giorno dell’inaugurazione. Oltre a completare il trasloco dei reparti e a sistemare la viabilità senza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bene trasloco nuovo ospedaleNuovo ospedale Santa Maria degli Angeli, pazienti trasferiti per la tac: «Un passaggio simbolico» - Sabato i pazienti di uno dei due reparti di medicina del Santa Maria degli Angeli inizieranno la giornata nel vecchio ospedale ma pranzeranno nel nuovo. Si legge su ilgazzettino.it

Pronto soccorso, da dicembre via al trasloco nel nuovo ospedale - Il 18 novembre l’Azienda ospedaliera Friuli occidentale entrerà in possesso del nuovo ospedale e dal 29 novembre inizierà il trasloco dei reparti. Lo riporta ilgazzettino.it

Nuovo ospedale di Pordenone, polemiche sui trasferimenti - Dopo annunci, polemiche e ritardi c'è la prima data ufficiale di apertura al pubblico del nuovo ospedale di Pordenone: il 29 novembre con il trasferimento dei reparti di Medicina interna. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Bene Trasloco Nuovo Ospedale