Bene Gigi D’Alessio Noyz Narcos e la coppia Venerus Angelina Che noia Paradiso sempre uguale a se stesso – Le recensioni
Nuova settimana di nuove uscite. L’instancabile mercato discografico italiano questo weekend ci ha inondato (non è una grossa novità) di buoni album (e questa si che è una novità). Gigi D’Alessio riabbraccia sé stesso e le sue origini neomelodiche, mentre Umberto Tozzi sgancia un disco live contenente quelli che potrebbero essere gli ultimi inediti della sua carriera. In zona rap colpisce, forte e sotto la cintura, il gran disco di Noyz Narcos. Grande raffinatezza invece negli album di Milva e Sergio Cammariere, roba da palati assai fini. Floppa il terzo disco da solista Tommaso Paradiso che, al netto di qualche intuizione in più, non riesce ad uscire da un territorio che sono anni che ha già annoiato a morte. 🔗 Leggi su Open.online
