Bellosguardo in festa per i 100 anni di zio Giuseppe | gioia grande per la comunità

Salernotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa grande, ieri, a Bellosguardo per i cento anni del signor Giuseppe Alessio, ospite della RSA Monte Pruno di Bellosguardo. A gioire per il traguardo del centenario, tra i tanti, anche il sindaco Giuseppe Parente che gli ha donato delle targhe. “Festeggiamo un traguardo davvero speciale: i 100. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

bellosguardo festa 100 anniBellosguardo in festa per i 100 anni del signor Giuseppe Alessio - Un momento di grande gioia condiviso anche con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Parente ... Lo riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Bellosguardo Festa 100 Anni