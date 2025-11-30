Bellosguardo in festa per i 100 anni di zio Giuseppe | gioia grande per la comunità
Festa grande, ieri, a Bellosguardo per i cento anni del signor Giuseppe Alessio, ospite della RSA Monte Pruno di Bellosguardo. A gioire per il traguardo del centenario, tra i tanti, anche il sindaco Giuseppe Parente che gli ha donato delle targhe. “Festeggiamo un traguardo davvero speciale: i 100. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
