Beautiful Anticipazioni | Tra Ridge e Hope le cose si complicano da ora il loro rapporto non sarà più come prima!
Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale5, vedremo Ridge sempre più nervoso con Hope. Tra loro, a causa di Thomas, le cose stanno andando malissimo e il rapporto tra patrigno e figliastra non sarà più come prima. Scopriamo insieme cosa succederà. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
