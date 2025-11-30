Beautiful Anticipazioni | Tra Ridge e Hope le cose si complicano da ora il loro rapporto non sarà più come prima!

Comingsoon.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale5, vedremo Ridge sempre più nervoso con Hope. Tra loro, a causa di Thomas, le cose stanno andando malissimo e il rapporto tra patrigno e figliastra non sarà più come prima. Scopriamo insieme cosa succederà. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni: Tra Ridge e Hope le cose si complicano, da ora il loro rapporto non sarà più come prima!

