Beatrice Luzzi affonda sia Alfonso Signorini che Simona Ventura | ecco cosa ha detto

Beatrice Luzzi rompe il silenzio e attacca senza filtri Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Simona Ventura: tensioni dietro le quinte, rapporti azzerati e accuse di scarsa libertà in studio. Ecco cosa ha detto! Leggi anche: I deliri di onnipotenza di Beatrice Luzzi: ecco le parole shock su Gigi Proietti, cosa ha detto Beatrice Luzzi torna a parlare del Grande Fratello e lo fa con dichiarazioni tutt’altro che concilianti. Nel corso di una lunga intervista, l’attrice ha affrontato ogni punto rimasto in sospeso dopo l’esperienza da opinionista nel reality: dal rapporto ormai inesistente con Alfonso Signorini alle frizioni con Cesara Buonamici, fino a una riflessione pungente sulla conduzione di Simona Ventura. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Beatrice Luzzi affonda sia Alfonso Signorini che Simona Ventura: ecco cosa ha detto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nel corso di una recente intervista, Beatrice Luzzi è tornata a parlare del ruolo di opinionista al Grande Fratello. L’attrice tuttavia non ha risparmiato alcune stoccate - facebook.com Vai su Facebook

"#Beatrice_Luzzi" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Beatrice Luzzi condanna Helena Prestes ed assolve Zeudi Di Palma - Beatrice Luzzi non è mai stanca di accusare le persone così torna a condannare certi gesti di Helena e a giustificare quelli di Zeudi ... ilvicolodellenews.it scrive

Beatrice Luzzi punge Samira Lui: 'Credo che per un certo tipo di televisione sia perfetta' - it dove ha riportato alla ribalta una delle dinamiche più discusse del Grande Fratello 2023: il rapporto burrascoso con Samira Lui. Riporta it.blastingnews.com

Samira Lui, Beatrice Luzzi pungente: “È una donna accomodante”. Perché le due hanno litigato - Beatrice Luzzi torna a pungere Samira Lui dopo il successo de La Ruota della Fortuna: perché le due hanno litigato ai tempi del Grande Fratello ... Si legge su dilei.it